Wettkämpfe gleich an zwei Orten gibt es für die Triathleten an diesem Sonntag, die Bundesliga mit dem AST Süßen steht dabei an erster Stelle. Am Schliersee startet um 11.35 Uhr der dritte Wettkampf der Triathlon-Bundesliga. Das Format ist eine abgewandelte Sprintdistanz, bei der 750 Meter geschw...