Nach über einem Monat Olympia- Bundesligapause geht es an diesem Sonntag in die dritte und somit vorletzte Runde der Triathlon-Bundesligasaison. Das Rennen findet erstmals in der zweitgrößten Stadt Bayerns, in Nürnberg, statt. Es wird ein klassischer Sprinttriathlon mit Massenstart im Wasser absolviert.

Die Athleten werden mit einer 750 Meter Schwimmrunde im Wöhrder See in den Wettkampf starten. Anschließend werden, nach einem kurzen Zubrin...