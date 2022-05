Als Vorjahres-Fünfter unter 16 Mannschaften in der Triathlon-Bundesliga will das Pusch-Data-Team AST Süßen auch in diesem Sommer wieder in die Phalanx der besten fünf deutschen Klubs eindringen. Die Vorfreude auf eine reguläre Saison ist nach den Corona-Jahren groß, an fünf Schauplätzen geht...