Handball-Landesliga Torlose Phasen dauern zu lange

Söflingen / Steven Franzisi

Die Partie begann ausgeglichen. Becker eröffnete von außen zum 1:0, die Gastgeber glichen aus und erzielten ihrerseits die Führung. Beim 3:4 durch Freichel holte sich die SG die Führung zurück und zeigte anschließend flüssigen Handball sowie eine starke zweite Welle.

Bis zum 6:6 hielten die Gastgeber noch Schritt, dann zog Kuchen-Gingen durch Tore von Becker, Mayer, Däumling und Lächler auf 10:7 davon (15.). Söflingen nahm die Auszeit und fand danach wieder besser in die Partie. Beim 11:11 durch den starken Außen Klöffel, der insgesamt zwölf Tore warf, war Söflingen wieder gleichauf und ging unmittelbar danach sogar wieder in Führung. Die SG tat sich im Angriff in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte erneut schwer, Druck aufs Tor zu entwickeln, sie blieb von Minute 17 an ohne Treffer. Zudem fand die Defensive der Gastgeber zueinander und so setzte sich Söflingen zur Halbzeit auf 15:11 ab.

Nach Wiederbeginn erhöhte Klöffel per Siebenmeter zum 16:11 erstmals auf fünf Tore Differenz. Danach arbeitete sich die SG wieder etwas heran. Mayer erzielte das 16:12 und nach Treffern von Dubrowitsch und Franzisi war KuGi beim 17:14 wieder in Schlagdistanz. Anschließend tat sich die SG aber erneut schwer und so wuchs der Rückstand bis zur 45. Minute auf sechs Tore an (15:21). Trainer Boris Ambrosch nahm die Auszeit und mahnte seine Spieler zu druckvollerem Spiel in Abwehr und Angriff. Die Offensivleistung seiner Mannschaft stabilisierte sich, ohne dem Spiel eine Wend geben zu können.

Maßgeblich für die erneute Niederlage der SG sind die Phasen, in denen sie minutenlang keine Tore erzielte. Söflingen nutzte die Fehler dabei eiskalt aus und lief Konter um Konter, die vor allem der stets dynamische Außen Klöffel verwertete. Fast 15 Minuten ohne Treffer in Durchgang eins führten von 11:11 auf 15:11, weitere zehn nach Wiederbeginn führten vom 17:14 auf 21:14.

Mit der neuerlichen Niederlage wird die Luft zum Atmen für die SG langsam dünn. Acht Partien sind in dieser Saison noch zu spielen, derzeit beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz neun Punkte. In der kommenden Woche kommt es zum Kellerduell gegen den Tabellenletzten TSB Ravensburg. Wenigstens diese Partie will die SG Kuchen-Gingen unbedingt gewinnen.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle; Schäffner, Lächler (5/3), Mann, Kühn, Zasada (1), Freichel (1), Franzisi (1), Mayer (5), Becker (3), Dubrowitsch (1), Däumling (5/3), Priester.

Zeitstrafen: Söflingen 4, KuGi 1. (Däumling) Siebenmeter: Söflingen 4/4, KuGi 7/6.

Zuschauer: 60.