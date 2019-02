Handball Top-Leistung sichert Heimsieg

Heiningen / Hansjörg Ksis

Handballspiele werden zwar immer noch auf dem Spielfeld entschieden, aber eine genaue Gegneranalyse ist ein wichtiger Baustein zum Erfolg, vor allem, wenn sich zwei Top-Teams gegenüberstehen. So gesehen war der Erfolg des TSV Heiningen gegen den TuS Steißlingen ein Erfolg des gesamten Teams. Denn das Trainergespann Gerd Römer/Fabrizzio Masuzzo hatte die Mannschaft perfekt eingestellt.

Der Mit-Tabellenführer vom Bodensee ist bekannt für sein Tempospiel, das das Team hauptsächlich in der ersten Spielhälfte mit höchster Intensität zu führen pflegt. Genau auf diese Taktik waren die TSV-Frauen bestens vorbereitet. Heiningen konnte das Tempo mitgehen und geriet zu keinem Zeitpunkt des Spiels in eine ausweglose Situation. Selbst von einer doppelten Unterzahl ließ sich die Mannschaft nicht beirren. Im Gegenteil. Auch in dieser misslichen Situation kam der TSV zu erfolgreichen Abschlüssen. Ansonsten war es ein Spiel auf höchstem BWOL-Niveau mit einem offenem Schlagabtausch. Daher entsprach auch der Halbzeitstand von 12:12 dem Kräfteverhältnis.

Dieses Verhältnis änderte sich dann zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Selbst langjährige Beobachter der Heininger Frauenhandballszene konnten sich nicht an eine derartige Leistung eines TSV-Teams entsinnen. Die Mannschaft, angeführt von Pia Klages und Anna-Laura Vogl, lief nun zur Hochform auf. Das Tempo war nach wie vor auf höchstem Level, aber Heiningen war nun in der Lage, es zu steigern. Das zeigte Wirkung. Der TSV konnte sich nun etwas absetzen. Bei den Gästen dagegen schwanden etwas die Kräfte. Dazu verzweifelten sie immer mehr an der hervorragenden Defensive Heiningens oder an den beiden Torhüterinnen Jasmin Baars und Monik Thiemann. Den Rest erledigte ein nahezu fehlerfreies Angriffsspiel des TSV, wobei Melanie Scheel und Ronja Weißer sich als treffsichere Schützinnen erwiesen.

Am Ende stand ein verdienter 29:23-Erfolg zu Buche, der zwei unmittelbare Auswirkungen hat. Erstens hat der TSV Heiningen den direkten Vergleich mit Steißlingen für sich entschieden und zweitens befindet sich das Team weiterhin in der Spitzengruppe der BWOL, mit zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Zeit um Luft zu holen haben die TSV-Frauen aber nicht. Denn bereits am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gastiert man beim Tabellensiebten SG Heidelsheim/Helmsheim.

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Vogl (7/2), Klages (3), Baumeister, Walter, Weißer (4), Mohr, Raab, Djokic (1), Kühnrich (2), Philipp (3), Maier (4), Scheel (5).