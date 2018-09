Handball Top-Favorit am Samstag zu Gast in Heiningen

Top-Favorit am Samstag zu Gast in Heiningen

Heiningen / ksis

Heute um 17.45 Uhr gastiert der TSV Wolfschlugen, Top-Titelfavorit der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg, in der Heininger Voralbhalle.

Das sehr junge und talentierte Team von den Fildern gilt als absoluter Maßstab der Liga. Letztes Jahr noch knapp am Aufstieg in die 3. Liga gescheitert, gilt das Team um Trainer Korreik als absoluter Meisterschaftsfavorit. Wenn auch die Verantwortlichen in Wolfschlugen gerne tiefstapeln – die Ausrichtung der Mannschaft ist eindeutig.

Beide Teams konnten zum Saisonauftakt deutliche Siege einfahren, wobei Wolfschlugen mit der HSG Strohgäu den etwas stärkeren Gegner hatte. In Heiningen sieht man die ganze Sache entspannt, aber nicht unkonzentriert. Vor allem, in den bisherigen Heimspielen besitzt man gegen die „Hexenbanner-Mädels“ eine positive Bilanz. Und dies soll nach Willen des Heininger Teammanagements auch so bleiben. Die Mannschaft um das Trainergespann Römer/Masuzzo wirkte in den letzten Trainingseinheiten sehr fokussiert und geht bestens vorbereitet in dieses Spitzenspiel der BWOL. ksis