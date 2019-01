Tischtennis Titel und Podestplätze für den Tischtennis-Bezirk

Kreis Göppingen / Günter Burkhardt

In Oliver Riemann und Jochen Schrag (beide TG Donzdorf) standen in der Altersklasse 40 der Herren gleich zwei Akteure aus dem Bezirk im Halbfinale der württembergischen Senioren-Einzelmeisterschaften in Eislingen. Allerdings mussten sich beide in der Vorschlussrunde geschlagen geben und mit Platz drei vorlieb nehmen.

Jochen Schrag durfte sich dennoch über einen Titel freuen: Zusammen mit Markus Holzer vom VfL Kirchheim sicherte er sich in einem spannenden Finale den Titel im Doppel. Seine Urkundensammlung komplettierte er mit Platz zwei im Mixed, zusammen mit Regina Bähr von der TG Schwenningen. Im Halbfinale setzte er sich gegen Isolde Brock (FTSV Bad Ditzenbach) und seinen Teamkameraden Pasquale Perna durch. Isolde Brock erreichte zudem mit ihrer Partnerin Silke Hartmann von der TTG Süßen Platz zwei im Doppel.

Zwei Titel für Rudi Biesen

Gleich zwei Titel feierte Rudi Biesen (AK 70). Zusammen mit Günther Kreutzer vom TTC Wangen gewann er das Doppel-Finale gegen die favorisierten Turzo/Kilian glatt mit 3:0. Schon eher erwartet werden konnte die Titelverteidigung im Mixed zusammen mit seiner Partnerin Margitta Ilskens (Salamander Kornwestheim). Im Einzel musste sich Rudi Biesen im Achtelfinale ausgerechnet Albert Bauer vom TTC Uhingen beugen, den er eine Woche vorher bei den Bezirksmeisterschaften noch besiegen konnte.

Ebenfalls einen Titel bejubelte Doris Ruoff (TV Rechberghausen). Zusammen mit Hannelore Kaysser (Stuttgart/Münster) gewann sie das Doppel der AK 70. Zudem konnte sie sich als Dritte im Einzel und Mixed (zusammen mit Uli Dochtermann aus Kornwestheim) freuen.

Für den Bezirk gab es noch eine weitere Treppchenplatzierung. In der AK 50 schafften Lutz Reichherzer und Jürgen Scherer vom TSV Wäschenbeuren Platz 3 im Doppel.