Jürgen Keller von der LG Filstal wird zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister über 50 Kilometer, diesmal in der Altersklasse M 60.

Mit einer Weltjahresbestzeit über 50 Kilometer (3:33,41 Stunden), die Jürgen Keller von der LG Filstal im letzten Jahr in der M 55 gelaufen war, wurde es in Grünheide/Störitz in Brandenburg nichts. Keller unterbot mit 3:32,30 Stunden seine Vorjahreszeit zwar um mehr als eine Minute, ist aber nicht der Schnellste in der Welt.

Ein 55-jähriger US-Amerikaner lief noch schneller

Das liegt an der Einstufung des noch 59-jährigen Geislingers in Altersklassen, die sich national und international unterscheiden. Während der Jahrgang 1959 in Deutschland bereits in der M 60 gewertet wird, gilt er international noch als M 55. Und in dieser Klasse lief ein 55-jähriger Amerikaner drei Wochen zuvor rund eine Minute schneller.

Nach sieben Runden kann Keller sein Tempo nicht mehr halten

Kellers ambitioniertes Ziel war, den fast 22 Jahre alten Rekord von 3:29:47 Stunden in der M 60 zu unterbieten. „Das funktionierte auch sieben Runden lang“, erinnert sich der Geislinger. Danach aber konnte er sein Tempo „auf den unebenen Passagen nicht mehr halten“, bedauert er seinen Einbruch.

