Frauenhandball Tiefer Absturz aus der Oberliga

Geislingen / Thomas Friedrich

Die FSG Donzdorf/Geislingen zieht die Mannschaft aus der Württembergliga zurück und startet Neuanfang in der Bezirksliga.

Es ist noch gar nicht so lange her: Am 6. Mai jubelten die Handballerinnen der FSG Donzdorf/Geislingen kurzzeitig über den vermeintlichen Verbleib in der Oberliga Baden-Württemberg. Seitdem gab’s nur noch Horrornachrichten. Erst beendete die Kunde vom Sensationssieg des Konkurrenten Heidelsheim bei Meister SG Kapp/Stein jäh die Jubelarien. In der Relegation scheiterte die FSG und stieg in die Württembergliga ab. Seit Dienstag gilt auch das nicht mehr. Donzdorf/Geislingen spielt in dieser Saison nur Bezirksliga.

Am Montagnachmittag meldete FSG-Chef Jochen Schreitmüller die Mannschaft offiziell beim Verband vom Spielbetrieb ab. Damit steht die FSG als erster Absteiger in die Landesliga fest. Dort soll es dann 2019 weitergehen. Kurzfristig warten die Niederungen der Bezirksliga, in die die zweite Mannschaft aufgestiegen ist und in der sie sich jetzt mit dem verblieben Rest der ersten Mannschaft behaupten muss.

Der Niedergang begann mit der Absage von Günter Schweizer. Der stand seit September als Nachfolger des zum Saisonende scheidenden Jans-Jürgen Beutel fest, sprang aber Anfang Mai ab, weil er auf Württembergliga keine Lust hatte. Das war der Urknall, danach brach der Laden auseinander. Schreitmüller handelte sich bei der kurzfristigen Trainersuche eine Absage nach der anderen ein, mehr und mehr Spielerinnen zogen danach ihre Zusage zurück und suchten sich einen neuen Verein. Von der Mannschaft des Vorjahres blieb allen Schreitmüllers Tochter Pia übrig, ihre sämtlichen Mitspielerinnen haben das sinkende Schiff verlassen. Schreitmüller beklagt den Verfall der Sitten. Mündliche Absprachen „gelten heutzutage offenbar nicht mehr“, sagt er. Schriftliche Verträge sind unterhalb der Dritten Liga nicht vorgesehen.

Als mit Diana Stan endlich eine Trainerin feststand, hatte die schon keine Mannschaft mehr. Fünf Spielerinnen plus drei Jugendliche mit Doppelspielrecht, mehr bekam die FSG bis vorige Woche nicht zusammen.

Amtssprache wieder Deutsch

Die Rumänin, die in ihrer Heimat in der Zweiten Liga spielte, soll als Spielertrainerin die Zukunft einläuten. Sie bekommt den bisherigen Coach der zweiten Mannschaft an ihre Seite. Während Stan die Tore wirft, soll Marcel Schmid von draußen dirigieren. Darin sieht Schreitmüller „die bessere Lösung“, auch weil kraft Herkunft Schmid der deutschen Sprache mächtig ist. Stan hat ein wenig Deutsch gelernt, verständigt sich aber weiter überwiegend auf Englisch. Mit den zehn Spielerinnen der Zweiten sowie den acht der ersten Mannschaft gebietet das Duo künftig über einen 18er-Kader. Der Anfang ist gemacht, zum Bezirksligastart gewann Donzdorf/Geislingen 29:28 gegen die TSG Giengen.

Der kurzfristige Schock über den Absturz sitzt tief, mittelfristig erwartet Schreitmüller seine Frauenspielgemeinschaft wieder oben. Die Jugendarbeit des Vereins sei so gut, dass die Mannschaft „perspektivisch wieder nach oben klettern“ kann.

Im kommenden Jahr 2019 macht die FSG von ihrem Startrecht in der Landesliga Gebrauch. Bis dahin hat der Sportliche Leiter und Vorsitzende Jochen Schreitmüller Zeit genug, in aller Ruhe das dafür erforderliche Personal zu finden.