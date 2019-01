Mädchenhandball TG-Mädels die Nummer eins in der Stadt

Geislingen / gr

Nur zehn Minuten lang sahen die vielen Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Shana Stäudle und Feyza Celik warfen den TVA schnell 2:0 in Front, doch die TG Geislingen nutzte die Schwächen der Altenstädter Abwehr im eins-gegen-eins zum Ausgleich (5.). Lara Gebhart glich zum 4:4 letztmals für Altenstadt aus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der TVA durch zwei vergebene Siebenmeter eine Führung verpasst. Diese Strafwurf-Schwäche schien die Gastgeberinnen zu lähmen, bis zur Pause vergaben sie drei weitere Chancen vom Punkt.

Der TVA-Angriff spielte in den folgenden Minuten mit zu wenig Bewegung ohne Ball und war damit zu Querpässen gezwungen. Diese fing die bewegliche Abwehr der TG ab und leitete Gegenstöße ein. Binnen acht Minuten zog Geislingen auf 10:4 davon. In der restlichen Spielzeit bis zum Pausenpfiff spielte der TVA-Angriff wieder druckvoller, kam dadurch auch zu leichten Toren von den Halbpositionen durch Feray und Feyza Celik oder vom Kreis durch Nora Erhardt. Da die Abwehr durch zu spätes Heraustreten die flinken TG-Rückraumspielerinnen wie Marie Zachariadis nicht in den Griff bekam, ging die TG mit einem beruhigenden 15:9-Vorsprung in die Kabine.

Direkt nach Wiederbeginn schien eine Wende möglich. Der TVA verkürzte durch drei Treffer von Feray Celik, Erhardt und Julia Meissner in Folge auf 12:16. Doch die starken Geislingerinnen fanden immer wieder die Lücke in der viel zu langsam verschiebenden TVA-Abwehr und zogen auf 21:14 davon (36.). Als Feyza Celik die Rote Karte sah, war das Spiel entschieden.