Jugendhandball TG hält gegen den TVA hinten dicht

Geislingen / js

Bis zum 8:6 (15. Minute) war Altenstadt noch dran, danach ließ die starke TG-Deckung kaum noch etwas durch. Hinzu kam die Torwartleistung von Joscha Klawitter, der sich von Minute zu Minute steigerte. Zur Pause führte die TG 15:8. Wegen der dünnen Personaldecke und einigen Fehlversuchen von den Außenpositionen verlagerte sich sas Angriffsspiel in die Mitte, wo Bedirhan Arslan (14 Tore) und Gentian Krasniqi (9 Tore) nie ganz auszuschalten waren. Als Fatlind Kamberi das 26:19 erzielte, war der Derbysieg sicher.

Die anderen Jugendteams der TG verloren allesamt. Die A-Jugend unterlag dem hohen Favoriten HSG Oberkochen/Königsbronn deutlich 24:35. Zur spielerischen Klasse der Gastgeber kam erschwerend hinzu, dass die TG auf fünf Akteure verzichten musste und nur zwei Wechselspieler hatte. Trotzdem keimte beim 15:20 (35.) Hoffnung auf, die aber die beiden Rückraumkanoniere der Gastgeber schnell zerstörten.

Die C-Jugend verlor in Königsbronn unnötig 27:31. Die Gastgeber legten mit 5:1 einen Blitzstart hin, den Geislingen erst in der 17. Minute durch drei Treffer von Tilman Scharpf zum 10:10 egalisierte. Die Rückraumschützen der Gastgeber warfen ihr Team aber zur Pause wieder 17:14 in Front. Nach dem Wechsel versuchte es Geislingen mit einer engen Deckung gegen den HSG-Torjäger. Timo Röder und Lenni Schreitmüller verkürzten auf 23:24, aber die Aufholjagd hatte viel Kraft gekostet. Technische Fehler und verworfene klare Chancen brachten die Gäste um die Früchte ihrer Arbeit.

Die D-Jugend hielt beim 23:30 gegen die SG LTB nur bis zum 6:8 (13.) mit, danach fand sie wenig Mittel, die drei groß gewachsenen Rückraumspieler entscheidend am Wurf zu hindern.