Auch wenn Dr. Heinz Gropper seine Hautarztpraxis in der Jebenhäuser Straße in Göppingen schon vor Jahren an seine Tochter Lore weitergegeben hat, ist sein Terminkalender selbst mit 97 Jahren noch prall gefüllt. Der rüstige Rentner ist regelrecht im Freizeitstress: „Morgens um 8 Uhr geht es zu...