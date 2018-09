Handball-Landesliga Teamgeist kompensiert sogar zwei rote Karten

Feldkirch / Steven Franzisi

Zu Beginn deutete noch nichts auf einen Auswärtssieg. Die offensive SG-Abwehr agierte in den Anfangsminuten zu passiv und bot den Feldkircher Angreifern immer wieder große Lücken, die vor allem der überragende Springhetti nutzte. Mit seinen 16 Toren hielt er seine Mannschaft fast im Alleingang im Spiel.

Bis zum 3:3 hatte die SG noch eine Antwort parat, danach zog Feldkirch auf 8:4 davon. KuGi leistete sich zu viele Fehler und unplatzierte Würfe, die Feldkirch in der zweiten Welle oder per Gegenstoß nutzte. Zu allem Überfluss sah Jochen Mann nach einem unglücklichen Foul eine harte, aber vertretbare Rote Karte. Trainer Ralf Riethmüller ordnete in der Auszeit eine Abwehrumstellung an. Dadurch bekam seine Mannschaft mehr Zugriff auf die Feldkircher Angreifer und dämmte die Kreise der zweikampfstarken Rückraumspieler ein. Hintringer und Springhetti kamen nicht mehr ins Eins-gegen-Eins und waren zu Rückraumwürfen gezwungen, die Keeper Daniel Kautzmann parierte. Die SG kämpfte sich heran, glich zum 11:11 aus (20.) und übernahm vor der Halbzeit noch die Führung, als mehrere Ballgewinne in der Abwehr zu einfachen Gegenstoßtoren über Valentin Priester führten. Bis zur Pause setzte sich KuGi auf 18:15 ab.

Nach Wiederbeginn blieb die SG zunächst am Drücker und nutzte zwei Zeitstrafen gegen Feldkirch, um auf 22:18 davonzuziehen (35.). Feldkirchs Trainer Balogh ordnete danach eine offensive Abwehrvariante an, die der SG zunächst überhaupt nicht schmeckte.

Kuchen-Gingen brauchte lange, um Lösungen gegen die Formation zu finden und lief in mehrere Konter, die in den 24:24-Ausgleich durch Springhetti mündeten. Die SG hielt dagegen. Marvin Freichel und Moritz Lächler zeigten sich in der Phase eiskalt beim Siebenmeter und warfen ihre Mannschaft nach dem Ausgleich jeweils wieder in Führung.

Über 27:25 zog Kuchen-Gingen nach weiteren Toren von Lächler und Freichel auf 32:27 davon (50.). Doch die Partie war immer noch nicht entschieden, Feldkirch setzte mit einer extrem offensiven Abwehr alles dagegen und verkürzte auf 30:33 (54.). Zudem sah Tim Schäffner nach einem harten Foul gegen Springhetti ebenfalls den roten Karton. Den gewonnenen Raum nutzte Kornexl zum 33:35, was nochmals richtig Stimmung in die Halle brachte.

Priester zeigte im anschließenden Angriff von außen keine Nerven und verwandelte zu seinem sechsten Tor, bevor Freichel mit seinem Treffer Nummer elf und Lächler ins leere Tor trafen und damit den Auswärtserfolg perfekt machten.

Die SG zeigte insgesamt eine kämpferisch starke Partie, hatte in den entscheidenden Momenten den kühleren Kopf und ließ sich auch von zwei Roten Karten nicht beeindrucken. Lächler (12/7 Tore) und Freichel (11/1 Tore) ragten individuell heraus, der eigentliche Matchwinner ist allerdings der mannschaftliche Zusammenhalt, der die kämpferische Teamleistung erst ermöglichte.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Preiss; Schäffner (1), Lächler (12/7), Paluszkiewicz, Mann (1), Zasada (1), Freichel (11/1), Franzisi, Becker (2), Dubrowitsch (1), Däumling (3), Priester (6).

Zeitstrafen: Feldkirch 8, KuGi 6.

Rote Karten: Jochen Mann, Tim Schäffner (jeweils grobes Foul) – Xhemaj (3. Zeitstrafe).