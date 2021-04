Am liebsten tanzen die erfolgreichen Turniertänzer Mantas Bruder (28) und seine Freundin Anastasiya Shamis Slowfox. „Weil die Bewegungen dabei so fließend sind. Man schwebt praktisch über die Fläche“, begründet die 29-Jährige. Was so elegant und leicht aussieht, ist jedoch anspruchsvoller ...