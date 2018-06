Triathlon Süßen trotz Ausfall Tagessieger in Erbach

Kreis Göppingen / Simon Weißenfels

Der Landesliga-Klassiker in Erbach bot den Triathleten aus dem Land auch in diesem Jahr wieder beste Bedingungen rund um den Badesee nahe Ulm, wo die dritte Station der Liga in Baden-Württemberg ausgetragen wurde.

Im Feld der ersten Liga wollten sich die Göppinger Triathleten vom Hansalog-Services-Team noch eines der Tickets für das Finalrennen am 12. August in ­Karlsdorf sichern. Die Bundesliga-Reserve der Süßener WMF BKK- Athleten dagegen, vor dem Rennen Tabellen-Vierter, konnte in Richtung Tagessieg schielen. Beim Schwimmen über insgesamt 1,5 Kilometer gelang Michael Haas der Sprung in die sie­benköpfige Spitzengruppe, die auch das 40 Kilometer lange ­Rad­fahren anführte. Auf dem Weg vom Schwimmen in die Wechselzone trat Sebastian Veith in einen ­spitzen Stein und musste auf­geben.

Beim Laufen konnte Michael Haas im Feld der 70 Athleten ab Kilometer vier in Führung gehen, wurde dann aber noch vom laufstarken Patrick Reger aus Mengen abgefangen. So lief Haas nach 2:01:33 Stunden im Erbacher Stadion über die Ziellinie und konnte sich über Platz drei der Tageswertung freuen. Ihm folgten seine Teamkollegen Phillip Bahlke (13.), der laufstarke Matthias Flunger (22.) und Malte Gümmer (29.). Dank dieser kompakten Teamleistung gewannen die Süßener vor Heuchelberg und ­Neckarsulm.

Auch die Göppinger Dreikämpfer zeigten sich im Vergleich zu den ersten beiden Saisonrennen verbessert. Hannes Bitterling zeichnete sich vor allem auf der Laufstrecke aus und kam als Elfter ins Ziel. Ihm folgten Matthias Braun (17.), Benjamin Nagel (24.), Thomas Braun (31.) und Tobias Huber (49.). Damit gab es Platz vier der Tageswertung und die Qualifikation für das Finale.

Die zweite Süßener Mannschaft konnte mit Platz vier der Tageswertung den Sieg in der Endabrechnung der erstmalig ausgetragenen Liga Nord mit 32 Mannschaften feiern. Hannes Müller als 12., Armin Aichinger als 13. und der 14. Marcus Büchler sicherten den Süßenern den Gesamtsieg.

Süßen III wurde in Erbach mit Claudio de Santis auf Platz 16, Yves Zilian als 24. und Sven Wassermann als 92. Tages-13. und Sechster der Abschlusstabelle. Auf Platz neun der Endabrechnung landete die Göppinger Reserve, die in Erbach mit Marko Glassner auf Platz 30, Moritz Kast als 41. und Patrick Sijan als 96. 20. der Tageswertung wurde.

In der Masters Nord wird das Sparda-Team Rechberghausen ebenfalls beim Finale am Schluchsee dabei sein. Die Senioren bestätigten mit Platz fünf in Erbach erneut ihre konstante Entwicklung der Saison. Dank einer starken Radleistung wurde Dirk Köhler Schnellster der Blauen aus Rechberghausen und lief auf Platz acht. Ihm folgten Paul Schaaf auf Platz 12, Thomas Seid als 24. und Michael Schweiß als 25.

Die einzige Frauenmannschaft aus dem Kreis stellen die Süßener WMF BKK-Triathletinnen. Nach ihrer Babypause überzeugte Rabea Vögtle. Mit knapp über 40 Minuten wurde sie Sechste der Tageswertung. Gemeinsam mit Reona Meier (20.) und Laura Müller (44.) bedeutete dies Platz sieben. Simon Weißenfels