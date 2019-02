Tischtennis Süßen holt die ersten Punkte

Süßen / vv

Katharina Sabo/Katharina Binder sicherten den ersten Punkt mit 3:0 gegen Kaluzna/Klett. Am Nebentisch wurde es zwischen Celine Schlecker/Verena Volz und dem Spitzendoppel Schankula/Drotarova sehr spannend. Nach einer 2:0-Satz-Führung spielten die Gegner deutlich variabler und glichen so zum 2:2 aus. Im fünften Satz waren die zwei Damen aus Betzingen bis zum 9:7 in Führung. Doch nach dem Time-Out der Gegner gaben Schlecker und Volz nochmal Gas und drehten das Spiel zu ihren Gunsten (14:12). Somit ging die TTG das erste Mal in dieser Saison mit einer 2:0-Führung in die Einzelpartien.

In den ersten Einzelpartien sicherten sich die Spitzenspielerinnen der Mannschaften jeweils einen Punkt. Sabo gewann deutlich mit 3:0 gegen Livia Drotarova, während Binder sich gegen die taktisch klug spielende Alexandra Schankula am Nebentisch mit 0:3 geschlagen geben musste. Nach der Pause drehte nun das hintere Paarkreuz auf. Ann-Kathrin Ziegler, die im Doppel noch aussetzte, schaffte gegen Klett die Revanche und ließ ihr beim 3:0 keine Chance. Volz behielt in ihrem Spiel die Nerven und konnte mit vielen Variationen in den Bällen gegen Natalia Kaluzna die Führung weiter ausbauen. Katharina Sabo spielte mit starken Topspins und viel Kampfgeist gegen Schankula und machte mit einem 3:0 den ersten Sieg für die TTG Süßen perfekt.

Nun kann die Aufholjagd losgehen. Am kommenden Sonntag geht es beim nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem TTC Bietigheim-Bissingen, um weitere Punkte. vv