Jugendhandball Streifzug durch die Ligen

Geislingen / js/dg

Die männliche A-Jugend der TG Geislingen zeigte in der Bezirksliga eine ihrer besten Spiele, konnte aber die 24:28-Niederlage gegen Bargau/Bettringen nicht verhindern. Bis zur Pause (12:13) gelang es keinem der Teams, sich abzusetzen. Zum entscheidenden Bruch im Geislinger Spiel kam es zwischen der 35. und 40. Minute, als die TG zu leichtfertig die Bälle abgab und im Gegenzug die Gäste nach mehreren Kreuzbewegungen von der Nahwurfzone immer sicherer wurden. Das 15:21 nach 42 Minuten war denn auch bereits die Vorentscheidung.

Erfolgreich war indes die Bezirksliga-Vertretung des TV Altenstadt, die zu einem überdeutlichen 35:23-Erfolg bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen kam. Bis zum 5:5 hielten die Gastgeber noch mit, auch weil die TVA-Abwehr bisweilen zu ungeduldig agierte und damit Räume öffnete. Nachdem diese Schwäche abgestellt war, zog der TVA mit einem 5:0-Lauf davon und baute danach die Führung sukzessive aus (Halbzeit 16:8). Selbst in doppelter Unterzahl scorte Altenstadt. Nach der Pause hielt der TVA das Tempo hoch, das 19:9 bedeutete die erstmalige zweistellige Führung. Bis zum Schlusspfiff pendelte sich der Vorsprung auf 10 bis 13 Tore ein.

Eine überaus knappe 19:20-Niederlage musste die männliche B-Jugend des TVA bei Bezirksliga-Tabellenführer Heiningen hinnehmen. In einer Partie auf Augenhöhe war es das Verhängnis der Altenstädter, dass sie im ersten Durchgang zu oft am Heininger Torhüter scheiterten, während die Gäste einige Chancen mehr verwandelten (Pausenstand 5:7). Auch nach der Pause blieb es fast immer bei einer Zwei- oder Drei-Tore-Führung des TSV – zum einen, weil Altenstadt weiter zu viele Chancen vergab, zum anderen, weil die Gastgeber nicht immer glücklich mit den Schiedsrichterentscheidungen waren. In den letzten 90 Sekunden fehlte dem TVA das Glück, um wenigstens noch ein Remis zu erreichen.

Zu einem mühsamen 21:20-Erfolg kam die männliche C-Jugend des TVA bei Bezirksliga-Schlusslicht SG Herbrechtingen-Bolheim. Vor der Partie hatte Trainer Frank Lohrmann gewarnt: „Die sind nur so weit unten in der Tabelle, weil sie am Anfang lauter starke Gegner hatten.“ Und er sollte Recht behalten. Mehrmals wechselte die Führung, nach 38 Minuten lag Altenstadt gar mit 15:18 hinten, bog aber nicht zuletzt dank zweier verwandelter Siebenmeter die Partie noch herum, übernahm sieben Minuten vor Ende wieder die Führung und zitterte sich mit dem denkbar knappsten Vorsprung zum Sieg.

Dagegen gab es für die TG Geislingen im Spitzenspiel gegen Primus Heiningen nichts zu erben. Mit 21:25 unterlag der Tabellen-Zweite. In der ersten Hälfte (10:18) war die TG gegen das Heininger Abwehrbollwerk chancenlos. Im zweiten Durchgang vergab Geislingen, das sich nun auf 18:20 herangekämpft hatte, die Chance auf mehr, als es eine doppelte Zeitstrafe gegen Heiningen nicht ausnutzen konnte, viel zu hastig abschloss – und sich im Gegenzug vier Rückraumtreffer zum 18:24 einfing.