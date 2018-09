Jugendhandball Stolperstart und Auswärts-Remis

Geislingen / gr

Die B-Jugendmädchen des TV Altenstadt haben in der Bezirksklasse bei der TSG Eislingen eine 14:18 (6:11)-Niederlage kassiert. In der Auftaktpartie zur neuen Runde gelang es der Mannschaft nicht, die guten Trainingsleistungen zu bestätigen. In der Abwehr war das Team in den ersten 15 Minuten zu passiv, sodass die TSG immer wieder leichte Tore aus dem Rückraum und im Eins-gegen-eins erzielte, was eine schnelle 6:2 Führung für die Gastgeberinnen bedeutete. Bis zur Pause schraubte die TSG den Zwischenstand auf 11:6 hoch. Nach dem nächsten Eislinger Treffer zum 12:6 direkt nach der Pause gestaltete der TVA das Spiel offen. Mit jetzt viel zielstrebigerem Spiel im Angriff kam man zu vielen Chancen, allerdings ließ der TVA zu viele klare Möglichkeiten liegen und brachte sich damit um einen möglichen Punktgewinn.

Erfolgreich waren indes die Mädchen der C-Jugend in der Bezirksklasse beim TSV Heiningen. Dabei war der 17:14 (8:4)-Erfolg nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Doch eine gute Mannschaftsleistung, eine starke Abwehr um Torhüterin Sinem Kahraman sowie Larissa Weiss als sichere Torwerferin und Lenkerin des TVA-Spiels waren die Grundlagen des Erfolgs. Von Beginn an dominierte der TVA das Spiel und kam über eine 4:2-Führung zum 8:4-Halbzeitstand. Auch nach der Pause blieben die TVA-Mädchen konzentriert und gingen beim 6:11 erstmals mit fünf Treffern in Führung. Diese hatte bis zum 12:17 Bestand, die Konzentration bei der TVA-Abwehr ließ dann aber im Gefühl des sicheren Sieges nach, so dass Heiningen noch auf 14:17 verkürzen konnte.