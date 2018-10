Geislingen Starker SC verpasst Punktgewinn

Geislingen / Frank Höhmann

Die Kicker des Aufsteigers SC Geislingen bieten Landesliga-Primus Hofherrnweiler die Stirn, bleiben beim 1:2 aber ohne Zählbares.

Es sind nur zwei Worte. Aber die laufen einem nach einer Niederlage am wenigsten rein: gut gespielt. Das bekamen die Landesliga-Kicker des SC Geislingen am Samstag häufig zu hören. Über weite Strecken zeigte der SC sogar eine sehr gute Vorstellung und verlangte dem Tabellenführer und Titelanwärter alles ab. Dennoch stand nach dem Spitzenspiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eine 1:2 (0:1)-Niederlage zu Buche.

Trainer Jasko Suvalic hatte seinen Humor nach dem Schlusspfiff aber nicht verloren: „Wir wollten eine Reaktion zeigen, das ist uns gelungen. Und wir haben zwei Tore weniger kassiert als gegen Buch.“ Es war Galgenhumor, in den sich der SC-Coach flüchtete. Etwas anderes blieb ihm auch nicht übrig. Was sollte er seiner Mannschaft auch groß vorwerfen? „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, toll gekämpft und uns viele Torchancen erarbeitet“ befand er: „Aber von den Chancen solchen Kalibers hätten wir eben welche verwerten müssen.“

Doch gegen eine individuell hervorragend besetzte Mannschaft wie Hofherrnweiler werden noch so kleine Fehler gnadenlos bestraft – zumal dem SC vor dem gegnerischen Tor derzeit die Leichtigkeit vom Anfang der Saison fehlt. „Wir hatten gerade in der ersten Hälfte so gute Möglichkeiten, da müssen wir uns in Führung schießen“, sagte Abwehrspieler Dominik Schöll. Hofherrnweiler gehörte vor 150 Zuschauern zwar die Anfangsphase und verzeichnete durch Patrick Faber die erste Tormöglichkeit. Danach jedoch kämpfte sich der SC in die auf Kunstrasen ausgetragene Partie und gewann zunehmend die Oberhand. Ein Treffer lag in der Luft, fallen wollte er nicht. Zunächst scheiterte Nicola Orlando an TSG-Schlussmann Manuel Landgraf (21.), kurz darauf konnte er eine Doppelchance nicht verwerten. In der 25. Minute flankte der von Pascal Volk angespielte Yasin Ceküc auf Karlo Petricevic, der das Leder sauber annahm und sich auf seinen starken rechten Fuß legte. Rein ins Tor wollte aber auch dieser Schuss nicht. Zwei Minuten später suchte Volk nach einem Solo den Abschluss mit dem Spann, aber auch er blieb glücklos.

Ein Gegentor hatte zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Schirm. Vier Minuten vor der Pause schlug der noch ungeschlagene Tabellenführer jedoch eiskalt zu. Die SC-Anhänger monierten einen frühzeitig abhebenden David Weisensee, den Freistoß erhielt er dennoch. Dieser schien nicht sonderlich gefährlich zu sein, doch SC-Keeper Murat Bahadir ließ den Ball nach vorn abprallen und der Ex-Geislinger Johannes Rief staubte zum 1:0 ab.

Aus der Kabine kehrten die Suvalic-Schützlinge nach der Pausenansprache mit einer anderen Körpersprache zurück. In der 61. Minute klingelte es dann auch im Kasten des Gastgebers: Schöll köpfte eine Ecke des nach seinem Mittelhandbruch erstmals auflaufenden Jan-Philipp Klein zum 1:1 in die Maschen. Hernach schenkten sich beide Vereine nichts, wobei der Ausgleich den Gast aus dem Eybacher Tal beflügelte. Die kalte Dusche folgte in der 71. Minute, als die Kugel über drei Kombinationen bei Daniel Rembold landete, der mit links ins kurze Eck abschloss.

Suvalic setzte nun alles auf eine Karte und brachte in Marcel Mädel, Ibrahim Mohammed und Yannick Ruther drei Offensivleute. Möglichkeiten zum erneuten Ausgleich sollten die Geislinger bekommen, vergaben sie aber: Zunächst brachte der am langen Pfosten lauernde Klein den Ball nach einer Ecke nicht unter Kontrolle (85.), dann zeigte Mädel Nerven und ließ die noch dickere Torgelegenheit aus (88.). Und so jubelte Hofherrnweiler wenig später über einen perfekten Spieltag.

SC Geislingen: Bahadir – Heinzmann, Schöll, Klein, Bäumel (75. Mädel), Grupp, Petricevic, Volk, Sönmez (81. Mohammed), Ceküc, Orlando (87. Ruther)

