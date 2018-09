Handball Starker Aufsteiger am Samstag zu Gast

Donzdorf / dh

Am heutigen Abend trifft die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf auf die HSG Ostfildern. Der stark eingeschätzte Aufsteiger musste sich im ersten Saisonspiel gegen den TSB schwäbisch Gmünd mit 20:25 geschlagen geben und will am Wochenende in der Lautertalhalle die ersten Punkte einfahren. Damit dies nicht gelingt, gilt es für die Jungs um Trainer Andreas Rascher, an die Leistung der Vorwoche anzuknüpfen und bestenfalls noch einen draufzulegen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

„Ostfildern ist ein starker Aufsteiger und wir müssen uns gegenüber dem Spiel in Hohenems sicherlich nochmals steigern“, so der Trainer der HSG. Die „Filder Falken“ sind bekannt für ihre gute Jugendarbeit, einen Großteil der Mannschaft kennt Rascher daher noch aus seiner Zeit als Jugendtrainer beim TSV Bartenbach. Hinzu kommt, dass sich die Mannschaft von Frank Ziehfreund im Sommer gut verstärkt hat. Die Akteure Philip Strobel, Mihailo Durdevic und Dennis Saur verfügen zum Teil gar über Bundesligaerfahrung und sollen die junge Truppe führen.

Ziel der HSG Wi/Wi/Do wird es sein, den Aufwärtstrend aus dem letzten Spiel mitzunehmen und sich weiter im Angriffs- und Tempospiel zu steigern. Hier lag auch der Schwerpunkt der Trainingswoche. Ausschlaggebend wird jedoch sein, ob es der Mannschaft um Kapitän Nico Heilig gelingt, eine stabile Abwehr zu stellen. Weiter ausfallen fürs Wochenende wird neben den Langzeitverletzten Wirtl und Brühl Philipp Köller. Er laboriert an einer Sprunggelenksverletzung. Auch Heilig ist weiter angeschlagen und wird aufgrund von Schulterproblemen voraussichtlich vorwiegend in der Defensive zum Einsatz kommen. dh