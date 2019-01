Handball Starke erste Hälfte bringt den Sieg

Göppingen / Regine Fezer

Frisch Auf Göppingen II hatte den besseren Start in die Partie gegen den SV Allensbach II und führte nach 16 Minuten mit 8:4. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt hatten die Grün-Weißen zwei Zwei-Minuten-Strafen zu überstehen.

Trotzdem spielten die jungen Göppingerinnen konsequent ihre Angriffsbemühungen zu Ende. Lediglich die Chancenverwertung hätte besser sein können. Die Abwehr arbeitete aktiv gegen die Ballführende, dadurch zwang man die Gäste regelmäßig ins Zeitspiel. Jil Kummer gelang mit dem Pausenpfiff das 15:10.

In der zweiten Halbzeit war jedoch auf einmal alles vergessen. Die Abwehr stand weiterhin ordentlich, doch schlichen sich nun zu viele Fehler im Positionsspiel ein, die die Gäste mit Gegenstoßtoren bestraften. Der Vorsprung schmolz dahin und die Göppinger Akteure wurden immer unsicherer. Erneut zwei Zeitstrafen gegen Frisch Auf nutzten die Gäste zu weiteren Toren und in der 56. Minute konnte Allensbach, wieder in Überzahl, zum 21:21 ausgleichen. Ein sehenswerter Treffer von Larissa Mfomo brachte das 22:21.

Nach dem erneuten Ausgleich der Gäste konnte Matilda Häberle den 23:22-Siegtreffer erzielen. Allensbach hatte noch einen Angriff, doch die Außenspielerin scheiterte in der letzten Aktion an Malena Bauer im Göppinger Gehäuse.

Nach der äußerst schlechten Vorstellung letzte Woche in Waiblingen war dieses Mal zumindest in der ersten Halbzeit eine klare Leistungssteigerung zu erkennen. Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf haben die jungen Göppingerinnen im zweiten Durchgang zusehends die Linie verloren. Im nächsten Spiel bei Primus Wolfschlugen können die Göppingerinnen, die sich auf Rang acht verbesserten, ohne Siegzwang aufspielen. Regine Fezer

FA Göppingen II: M. Bauer, Huttenlauch; Kuhrt (2/2), Kummer (2), Mfomo (3), Häberle (4), S. Bauer, Ehmann (4), Bergschneider, Frantz (3), Giunta, Schwenk (4/1), Wiedmann, Kurz (1).