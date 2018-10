Handball-Württembergliga Staren zeigen Willenskraft

Heiningen / mg

Die Gäste vom TSB Schwäbisch Gmünd, die vom Ex-Lautersteiner Coach Stefan Klaus trainiert werden, legten von Anfang an vor und stellten die Heininger Defensive vor Probleme. immer wieder gelang es Fröhlich und Petersen, die 3:2:1-Abwehr auszuhebeln. Die Staren bekamen aber nie den Zugriff im Zweikampf und so netzte Sos bereits in der zehnten Minute zum 9:6 für Schwäbisch Gmünd ein. In Überzahl hatten die Staren dann die Chance, auf 9:10 zu verkürzen, doch TSB-Keeper Sebastian Fabian entschärfte ­bereits den zweiten Siebenmeter.

Beim Stand von 9:14 nahm Starencoach Marcus Graf seine erste Auszeit. Er stellte die Abwehr um und brachte Rieker im Tor sowie Julian de Boer im Angriff, dies schien schnell Früchte zu tragen, über 11:14 ging es mit 15:16 für den Gast in die Halbzeit.

Heiningen verpasste es, das Spiel zu drehen. Zwischen der 30. und 37. Minute hatte man sechs Chancen und nutzte nur eine zum 16:16. Danach war es wieder Fröhlich, der seine Farben in Front brachte. Über die Zwischenstände 18:19 und 20:22 schritten die Gäste wieder voran, beim 20:23 durch Sos und einer Zweiminuten-Strafe gegen Frey sah es nicht gut aus für den TSV.

Doch wie schon so oft zeigte die Heininger Mannschaft, dass der Name „Team Staren“ nicht nur irgendwo steht, sondern auch gelebt wird. So erzielte Kohnle durch einen Siebenmeter das 23:21 in Unterzahl. Beim Stand von 22:24 in der 54. Minute nahm Graf eine weitere Auszeit, danach drehten die Staren noch Mal auf und gingen durch die Treffer von Chris und Robin Zöller sowie Marc Dannenmann mit 25:24 in Führung. Im Gegenzug glich Fröhlich durch einen Siebenmeter aus. Heiningen spielte den folgenden Angriff clever aus und bekam auch einen Strafwurf zugesprochen, diesen entschärfte jedoch Fabian im Gmünder Tor. Der letzte Wurf des Spiels war eine sichere Beute von Tobias Rieker, der im zweiten Abschnitt eine bärenstarke Partie ablieferte.

Am morgigen Mittwoch um 17 Uhr kommt der nächste Oberliga-Absteiger, der TSV Deizisau, nach Heiningen. Deizisau hatte einen größeren Umbruch in der Mannschaft, konnte aber wichtige Leistungsträger wie Patrick Kleefeld und Simon Kosak halten und sich kurz vor der Runde noch mit Liebing und Routinier Kehle im Tor verstärken. Auch gegen diesen Gegner werden die Staren alles abliefern müssen, um die Punkte in der Voralbhalle zu behalten. Hier hofft man auf die Breite des Kaders, hat man doch in diesem Jahr seit langem alle Positionen doppelt besetzt. mg

TSV Heiningen: Braun, Rieker; Gross, C. Zöller (2), R. Zöller (5), Hartl (1), de Boer (5/1), Frey, Unseld (2), Dannenmann (4), Rummel (2), Neudeck, Djokic (1), Kohnle (3/2).