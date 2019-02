Handball Staren stürmen  zurück auf den Gipfel

Schwäbisch Gmünd / Detlef Kosior

Das Strahlen der Männer um Trainer Marcus Graf wollte am Samstagabend gar nicht mehr enden. Der TSV Heiningen hat die unglückliche Niederlage vom vergangenen Samstag mit einem souveränen Auswärtssieg beim Tabellenführer Schwäbisch Gmünd mehr als kompensiert und sich wieder auf Rang eins gesetzt.

Vor 900 Zuschauern begann das Spitzenspiel ausgeglichen. Das erste Tor erzielte der TSB durch Aaron Fröhlich per Siebenmeter (2.). Bis zur 16. Minute wechselten sich die Führungen ab. Mit mehr als einem Tor Unterschied setzte sich keine der beiden Mannschaften ab. Die überragende Heininger 6:0-Deckung, mit einem starken Fabian Gross im Innenblock, machte die Räume für Aaron Fröhlich eng und so zog der TSV Heiningen ab der 17. Minute Tor um Tor weg. Robin Zöller und Julian de Boer warfen ihr Team binnen sieben Minuten 13:9 in Front (24.).

Die Auszeit von TSB-Trainer Stefan Klaus brachte seinem Team nicht den erhofften besseren Zugriff auf das Spiel. Als auch noch Tobias Rieker einen Siebenmeter von Aaron Fröhlich entschärfte (25.) und somit ebenfalls zur herausragenden Defensivleistung beitrug, geriet Gmünd endgültig auf die Verliererstraße.

Nach dem 16:12 zur Pause blieb der TSV Heiningen weiter konzentriert und hielt die Gmünder auf meist vier Tore Abstand. Der ebenfalls exzellente zweite Torhüter Yanik Braun entschärfte wichtige Würfe und war ebenfalls ein Garant für den nie gefährdeten Auswärtssieg.

In der 50. Minute keimte bei den Gastgebern doch noch etwas Hoffnung auf, Wolfgang Bächle hatte gerade auf 23:25 verkürzt und die Fans geweckt. Markus Spörle nutzte im Gegenzug die Räume der 4:2-Deckung des TSB und baute den Vorsprung wieder auf drei Tore aus. Der viermal erfolgreiche Sascha Hartl und Spörle mit sogar sechs Treffern kompensierten den verletzungsbedingten Ausfall von Chris Zöller bestens.

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass sich die Heininger diesen Sieg redlich verdient hatten. Die Gäste zeigten von der ersten Minute an wesentlich mehr Biss und Siegeswillen als der TSB. Kapitän Julian de Boer, der frühzeitig seinen Vertrag verlängert hat und in der kommenden Saison als spielender Co-Trainer den Chefcoach Mike Wolz unterstützen wird, zeigte sich hochzufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung: „Wir haben alle für unseren verletzten Chris gespielt und alles in die Waagschale geworfen“.

TSV Heiningen: Rieker, Braun; Gross, Zöller (4), Hartl (4), De Boer (2), Frey, Unseld, Dannenmann (5), Spörle (6), Rummel (2), Neudeck, Djokic, Kohnle (9/4).