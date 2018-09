Frauen-Handball Staren müssen Gegner gratulieren

Heiningen / Hansjörg Ksis

Eine unglückliche Niederlage musste der TSV Heiningen in seinem ersten Heimspiel hinnehmen.

Gegen den Top-Favoriten der Handball-Oberliga, den TSV Wolfschlugen, waren die Spielerinnen des TSV Heiningen über weite Strecken des Spiels absolut gleichwertig, verloren schließlich aber ihr Heimspiel mit 21:23.

Am Anfang der Partie waren die Gastgeberinnen sogar spielbestimmend. Wolfschlugen kam dagegen schwer ins Spiel, konnte sich aber nach und nach steigern und zur Halbzeit mit einem Tor Vorsprung in Führung gehen (11:10).

In der zweiten Hälfte sahen die zahlreichen Zuschauer zunächst ein weiterhin ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte und vor allem die Abwehrreihen dominierend waren. Mitte des zweiten Durchgangs änderte sich das Bild allmählich zugunsten des TSV Wolfschlugen. In den entscheidenden Situationen wirkten die Gäste eine Spur entschlossener und aggressiver. Dazu kam noch die Tatsache, dass in Lisa Maier eine Heininger Leistungsträgerin wegen einer Verletzung nur bedingt einsatzfähig war. Dies gab letztlich den Ausschlag für den Ausgang dieses hochklassigen Derbys. Aus Heininger Sicht bleibt aber festzustellen, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, auch gegen die Top-Mannschaften der Liga zu bestehen.

Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag, 29. September. Dann gastiert in der HSG Mannheim die nächste Oberliga-Spitzenmannschaft in der ­Heininger Voralbhalle. Hansjörg Ksis

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Vogl (5/3), Klages (5), Baumeister (2), Ullmann, Weißer (2), Mohr, Raab, Djokic, Kühnrich, Philipp, Maier (4/1), Scheel (3).