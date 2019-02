Handball Staren beim Treffen der Superlative

Heiningen / mg

In der Württembergliga müssen die Männer des TSV Heiningen am Samstag beim Namensvetter TSV Deizisau antreten. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Bester Angriff (Deizisau erzielte in 18 Spielen 614 Tore) gegen beste Abwehr (Heiningens Torhüter wurden nur 480 Mal bezwungen) sind die Vorzeichen dieser Begegnung. Die Staren müssen aber auch alles auf die Platte bringen, um im Deizisau zu bestehen.

Nach dem Umbruch vor der Runde ist es Deizisaus Trainer Olaf Steinke gelungen, eine angriffsstarke Mannschaft zu formen, die auf allen Positionen gefährlich ist. Dabei ragen die Antreiber Seibold und Baumann etwas heraus. Im Vergleich zur Vorrunde haben die Gastgeber in der Zwischenzeit ihre Verletzten fast alle wieder an Bord und sind auf allen Positionen doppelt besetzt. Für Co-Trainer Mike Wolz ist es eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein, den er fünf Jahre als Trainer betreute und für den er in der Regionalliga aktiv spielte: „Ich freue mich auf die Atmosphäre in Deizisau, aber wir wollen natürlich dort gewinnen, um unseren Sieg in Schwäbisch Gmünd zu bestätigen.“

Hierfür muss der aktuelle Tabellenführer um Kapitän Julian de Boer die Abwehr sehr kompakt halten, um die schnellen Angreifer Deizisaus zu stoppen. Weiterhin verzichten müssen die Staren hierbei auf Chris Zöller, der seine Ellbogen-OP erfolgreich überstanden hat und in drei bis vier Wochen wieder in das Training einsteigen wird. Heiningen fährt mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Demut nach Deizisau. Es ist sich jeder bewusst, dass er alles einbringen muss, damit das Spiel erfolgreich gestaltet werden kann. Die Mannschaft hofft auch in Deizisau auf die Unterstützung der eigenen Anhänger. mg