Basketball Starcoach aus Weißrussland leitet Training

Geislingen / Andreas Czekansky

Nach dem großen Erfolg des Basketballcamps im April startet der TVA mit zwei Basketballgruppen für Jugendliche im Alter zwischen acht und elf sowie zwischen zwölf und 13 Jahren.

Nach längeren Gesprächen haben die Altenstädter den A-Lizenzinhaber und Coach der weißrussischen Jugend-Nationalmannschaft Dennis Zheltov für die Mission Basketball in Geislingen gewonnen. Zheltov, selbst lange Jahre erfolgreicher Spieler und anschließend ebenso erfolgreicher Trainer im Jugendbereich, ließ sich von dem Altenstädter Gesamtkonzept zum Aufbau einer Abteilung überzeugen.

Pünktlich nach den Sommerferien beginnt der Trainingsbetrieb. Die Acht- bis Elfjährigen trainieren erstmals am kommenden Dienstag von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der Daniel-Straub-Realschulturnhalle, die Zwölf- und 13-Jährigen schon am Montag von 18.45 bis 20.15 Uhr in der Tegelberghalle. Interessierte Jugendliche, egal ob Jungs oder Mädchen, können jederzeit zu einem Probetraining vorbeischauen. Eine Mitgliedschaft im TV Altenstadt ist hierfür keine zwingende Voraussetzung.

Wegen der erwarteten großen Beteiligung sollten sich interessierte Jugendliche vorher in der Geschäftsstelle des TVA anmelden.