Göppingen / Markus Munz

Die Oberliga-Fußballer des Göppinger Sportvereins konnten dank einer furiosen zweiten Halbzeit einen 4:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Oberachern bejubeln. Vor 250 Zuschauern brachte Abwehrspieler Marc Mägerle seine Mannschaft in der 52. Minute per Kopf in Führung. Danach überrannte die Coveli-Elf die Gäste förmlich und stellte binnen acht Minuten durch Shaibou Oubeyapwa (72.) und zwei Mal Michael Renner (75. und 80.) den Endstand her.