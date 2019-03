Göppingen / Angelika Doster

Mit einer Niederlage kehrte Fußball-Oberligist SV Göppingen aus Pforzheim zurück.

Bei schwierigen Platzverhältnissen taten sich die Göppinger schwer. Unnötig in Rückstand geraten, lief der Sportverein dem Ausgleich hinterher. Das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, die teilweise mangelnde Übersicht und vereinzelt unglückliche Entscheidungen der Unparteiischen machten es zusätzlich schwierig auszugleichen. Göppingen gab auch nach dem zweiten Pforzheimer Treffer nicht auf, kam aber erst in der Nachspielzeit zum 1:2-Anschlusstreffer durch Kevin Dicklhuber per Foulelfmeter.