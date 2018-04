Fußball Sportverein mit Heimsieg

Göppingen / Andreas Böhringer

Im Oberliga-Duell mit dem FC 08 Villingen kam der SV Göppingen an der heimischen Hohenstaufenstraße zu einem völlig verdienten 2:0 (1:0) gegen den in allen Belangen enttäuschenden Tabellendritten, der in den 90 Minuten ohne klare Torchance blieb. Göppingen gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, zeigte eine überaus engagierte Leistung und hätte die Partie auch höher gewinnen können. So avancierte Mittelstürmer Domenico Botta mit seinen beiden Treffern in der 35. und 53. Minute der Matchwinner. Er und seine Teamkollegen wurden für die Vorstellung von den 700 Zuschauern mit viel Applaus bedacht.