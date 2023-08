Mit dem Deutschen Fußball-Meister von 1949 ist ein traditionsreicher Name nach acht Jahren in die Oberliga zurückgekehrt. 2015 stieg der VfR Mannheim, der bis dahin zum Inventar im baden-württembergischen Oberhaus gehört hatte, in die Verbandsliga ab. Nun gelang der Mannschaft von Trainer Volkan...