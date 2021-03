Kaum gibt das Göppinger IT-Unternehmen Teamviewer sein zweites Engagement als Hauptsponsor im Sport bekannt, flammt ein Thema wieder auf: Werden auch die Fußballer von Manchester United, als „Red Devils“ eine mit Titeln und über einer Milliarde Fans gesegnete Marke im obersten Segment des Profi-Geschäfts, künftig im blauen Trikot auflaufen? Eine solche Vereinbarung hatte das börsennotierte Unternehmen im vergangenen Herbst mit Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen im Rahmen einer lokalen Partnerschaft vereinbart. Die Ballkünstler des elffachen Deutschen Meisters und mehrfachen Europapokalsiegers wechselten daraufhin vom grün-weißen ins blaue Trikot, die Farbe des neuen Geldgebers.

„Ein Farbwechsel war bei unseren Gesprächen mit Manchester United kein Thema, das wäre vermutlich auch nicht gegangen. Manchester United ist als globale Marke verortet und hat eine ganz andere Fanbasis als Frisch Auf Göppingen“, gesteht Martina Dier, Pressesprecherin von Teamviewer, „die Heimtrikots der Fußballer werden im roten Stil bleiben.“ Bei der Gestaltung des künftigen Trikots werde zudem auch der Ausrüster „eine wichtige Rolle“ spielen, die neue Optik werde im Juli vorgestellt. Zudem habe Teamviewer „auch rot in unserer Farbpalette“, man ändere derzeit die Webseite dementsprechend, „nur eben kein Grün“.

In diesem Zusammenhang erklärt die Pressesprecherin noch einmal die Übereinkunft mit den Göppinger Handballern: „Es war der Einstieg unseres Unternehmens ins Sportsponsoring und in Deutschland sind wir mit dem blauen Logo bekannt“, so Martina Dier, „es ist ein anderes, nicht vergleichbares Niveau der Partnerschaft.“ Zudem hätten beide Vertragspartner gemeinsam auf die Fan-Kritik reagiert: „Das war uns nicht egal, wir sind auf Frisch Auf zugegangen und haben einen guten Trikot-Kompromiss mit grünen Elementen gefunden.“ Klar sei, dass sowohl die Göppinger als auch die „Roten Teufel“ von der Insel Traditionsklubs seien. Teamviewer habe bei den vielen internationalen Kontakten in den vergangenen Tagen stets erwähnt, dass das Unternehmen auch die Handballer von Frisch Auf Göppingen unterstütze.

„Ein Handball-Bundesligist und ein Klub aus der Premier League mit demselben Hauptsponsor auf gleicher Plattform, das ist doch nicht schlecht“, gewinnt Frisch-Auf-Geschäftsführer Gerd Hofele dem Teamviewer-Engagement Positives ab. „Bei allen Parallelen ist Manchester United sicher eine andere Dimension“, weiß Hofele, wie umworben eine Marke wie der englische Rekordmeister ist. Der Göppinger Manager verweist gleichzeitig auf den engen Austausch mit dem Hauptsponsor und signalisiert: „Wir haben noch viel vor.“