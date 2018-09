Bewegung Sportangebot für Jedermann

Göppingen / swp

Die TPSG Frisch Auf Göppingen beteiligt sich auf Einladung des Schwäbischen Turnerbundes (STB) an der aktuellen Europäischen Woche des Sports. Die Europäische Kommission hat diese Initiative ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa zu mehr Bewegung anzuregen und sie für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Der Deutsche Turnerbund koordiniert die Kampagne und Frisch Auf beteiligt sich am 29. September an dieser Aktion.

Im Rahmen des Schwäbischen Turntags in Göppingen öffnet Frisch Auf Göppingen seine Tore und lädt alle Sportinteressierten zu einer Sportnacht von 19 bis 23 Uhr in die kleine Halle der EWS-Arena ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm in zwei Hallenhälften und Outdoor ist für jeden etwas Passendes dabei. Man kann seine allgemeine Fitness in einem Wettbewerb messen und sogar einen Preis gewinnen.

Alternativ kann man an halbstündig wechselnden Mitmach-Angeboten teilnehmen wie Aufwärmtraining, Selbstverteidigung, Faszien-Yoga-Basic, Karateschnuppern, Einführung ins Badminton, Koordinationstraining. Parallel werden von der Rollstuhl-Abteilung Sportrollstühle zur Verfügung gestellt, um einen Parcours abzufahren oder auch Basketball zu spielen. Wer sich im Freien bewegen möchte, kann das Walkingangebot nutzen.