Im Rahmen der Ruhr Games fanden die deutschen Jugendmeisterschaften sowie das Acro Festival der Altersklassen Junioren 1 und 2 sowie Senioren in der Sportakrobatik unter speziellen Hygienevorschriften in Bochum statt. 16 verschiedene Sportarten kürten unter Ausschluss von Publikum in 45 verschieden...