Handball Spitzenspiel und Bezirksderby

Reichenbach / td

Heute sind die Handballfrauen des TV Reichenbach, Spitzenreiter der Württembergliga Süd (27:7 Punkte), zu Gast beim TV Nellingen II, der mit 23:9 Punkten den dritten Tabellenplatz einnimmt. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen.

Zum Rückrundenauftakt startete Nellingen mit einem deutlichen Erfolg gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn und einem knappen Sieg gegen den TSV Köngen. Die letzten beiden Partien konnte die Mannschaft um Trainerin Vroni Goldhammer jedoch nicht für sich entscheiden und die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze somit nicht nutzen. Dabei mussten sich sowohl der TV Reichenbach als auch der TV Nellingen innerhalb der letzten zwei Wochen jeweils in den Bezirks-Derbys der HSG Deizisau/Denkendorf geschlagen geben und stehen damit weiterhin zwei Punkte auseinander.

Der TV Nellingen versucht bereits seit mehreren Jahren, die zweite Mannschaft besser mit dem Bundesligateam zu verbinden und sieht den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg als nächsten Schritt dafür an. Bereits in der laufenden Saison stehen immer wieder Spielerinnen der zweiten Mannschaft im Bundesligakader und können Erfahrungen in der ersten Mannschaft sammeln. Dementsprechend gestaltet sich der Nellinger Kader sehr ausgeglichen und verfügt über individuell starke Spielerinnen. Mit dem jungen Nellinger Team wartet eine sehr dynamische Mannschaft auf die Reichenbacherinnen, die viel über schnelles Spiel nach vorne macht. Dabei wird es wichtig sein, vorne konsequent zu agieren, die Ballverluste auf ein Minimum zu reduzieren und ein gutes Rückzugsverhalten zu zeigen. Im Hinspiel zeigte der TV Reichenbach einen starken Auftritt und feierte nach einer zwischenzeitlichen Neun- Tore-Führung einen 26:23-Sieg.

Im Vergleich zu den Begegnungen in den vergangenen Wochen muss die Reichenbacher Mannschaft um Uwe Pätzold, Tobias Lenz und Timo Häußermann jedoch wieder geschlossener und im Angriff mit Geduld und Willen auftreten. td