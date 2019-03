Die Heininger Staren empfangen die Hexenbanner aus Wolfschlugen – oder mit dem Blick auf die Tabelle der Handball-Württembergliga: Der Tabellenzweite erwartet heute um 20 Uhr in der Voralbhalle den Tabellendritten.

In der Vorrunde standen die Gäste zum Zeitpunkt dieses Vergleichs ohne Punktverlust an der Tabellenspitze und die Staren konnten einen Punkt entführen. Nun haben beide Mannschaften zehn Minuspunkte und dürfen sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, denn nur wer dieses Spiel gewinnt, schnuppert weiter an den Aufstiegsplätzen.

Wolfschlugen ist mit 10:2 Punkten deutlich besser in das Jahr 2019 gestartet als die Staren mit 4:6 Zählern, allerdings hatte die heutige Heimmannschaft das deutlich schwerere Programm. An diesem Samstag gilt es wieder, über eine starke Defensive ins Spiel zu kommen und mit Einsatzfreude und Willen zu überzeugen. Nach der heftigen Klatsche in Lauterstein ist die Mannschaft um Wiedergutmachung bemüht. Hierfür müssen die Staren im Angriff zudem wieder mehr in die Tiefe gehen und die Zweikämpfe in der Offensive für sich entscheiden. Ebenso muss das Wolfschlugener Konterspiel über die Schaltzentralen Friederich und Planitz unterbunden werden. Die Heininger Handballer konnte die zwei spielfreien Wochen über das Faschingswochenende optimal nutzen und haben alle Mann an Bord. Zudem hoffen die Staren bei diesem Württembergliga-Kracher auf zahlreiche Unterstützung der Fans. mg