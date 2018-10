Handball Spitzenspiel heute in der Voralbhalle

Pr.

Mit dem Tabellenzweiten MTG Wangen kommt der nächste schwere Brocken in die Voralbhalle zum Spiel der Württemberg­liga gegen den TSV Heiningen.

Wangen hat die letzten sechs Spiele in Folge gewonnen und sich in einen Rausch gespielt. „Da kommt eine richtig gute Mannschaft nach Heiningen, die uns alles abverlangen wird“, ist sich Torwarttrainer Andreas Fuß sicher. „Wir müssen da weitermachen, wo wir in Wolfschlugen begonnen haben und dann einfach dieses Spiel gewinnen“, so Trainer Marcus Graf. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kapitän Julian de Boer.

Die MTG Wangen hat vor drei Jahren einen Umbruch eingeleitet, der nun Früchte trägt. Neben dem Kapitän und Ausnahmespieler Aaron Mayer sind Marc Kuttler und Elija Mayer die treibenden Kräfte. Aber die Staren sind selbstbewusst genug, um diese schwere Aufgabe zu meistern. Um sich weiter oben in der Tabelle fest zu setzen ist ein Heimsieg Pflicht für den TSV Heiningen, der derzeit Rang vier einnimmt.

In der Voralbhalle findet wieder ein Doppelspieltag statt. Um 17.45 Uhr starten die Frauen, um 20 Uhr beginnt das Männerspiel. Es findet eine Bierprobe statt, die Fans werden gebeten, in Tracht zu kommen. mg