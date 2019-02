Ski Alpin Spitzenplätze nur in lokalen Rennen

Wiesensteig / Dietmar Storr

Das vergangene Wochenende verlief exemplarisch für die bisherige Saison der alpinen Rennläufer des SC Wiesensteig. In den überregionalen Rennen etablieren sie sich im vorderen Drittel, liefern aber keine Topergebnisse.

Lediglich auf lokaler Ebene sprangen Podestplatzierungen heraus. Simon Storr gewann auf der Laichinger Alb das zweite Rennen des „Alb-Double“ als Zeitschnellster der gesamten Veranstaltung, nachdem er sich zwei Wochen den Teckpokal der U 16 geholt hatte.

Paul Weimper wurde in Mellau beim Leki-Cup, einem Rennen auf baden-württembergischer Ebene, im Slalom der U 16 Sechster. Beim Riesenslalom stürzte er im zweiten Lauf in aussichtsreicher Position. Bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft blieb er als Dreizehnter unter seinen Möglichkeiten.

Luka Durner hat seine aufsteigende Form in Laichingen beim Alb-Double am Wochenende nicht bestätigt. Eine Woche zuvor überzeugte er bei der Leki- Race-Challenge in Laichingen als Fünfter der U 16.

Lukas Storr verpasste in Laichingen als Vierter in der U 10 das Podium ebenso knapp wie eine Woche zuvor im Bregenzer Wald bei der Leki-Race-Challenge. Nur beim Teckpokal stand er als Zweiter auf dem Podest. Die Jungs starten in dieser Saison alle als jüngere Jahrgänge in Leistungs-Klassen, in denen zwei Jahrgänge zusammen gewertet werden.

Beim Alb-Double standen zudem sechs Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren mit leuchtenden Augen am Start. Jana Grimann fuhr im ersten Lauf Bestzeit in ihrer Altersklasse und stürzte im zweiten Durchgang. Ihre Kolleginnen brachten beide Läufe sicher ins Ziel. Lena Lenz wurde Vierte der U 8. Bei den U 10 belegte Hedda Arnold Rang sieben vor Elina Grimann (12.) und Tami Lou Hamann (13.). Bei den U 12 fuhr Jannika Hamann auf Platz 13.