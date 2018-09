Handball Spielpause intensiv genutzt

Heiningen / ksis

Am Samstag um 17.45 Uhr gastiert die HSG Mannheim in der Heininger Voralbhalle. Die Kurpfälzerinnen, eigentlich die Handballabteilung des TSV Seckenheim, sind schon seit Jahren fester Bestandteil der BWOL. Immer wieder als Titelfavorit gehandelt, zählen die Gäste erneut zum erweiterten Kreis der Meisterschaftsanwärter. Allerdings verlief bei den Mannheimerinnen der Saisonauftakt nicht wie erwartet. Die Heimspielniederlage gegen die HSG Strohgäu entsprach nicht der Erwartungshaltung. Und so ist davon auszugehen, dass die Gäste alles daran setzen werden, in Heiningen erfolgreich zu bestehen.

Beim TSV Heiningen dagegen herrscht gewohnte Ruhe. Mannschaft und Trainer arbeiten konzentriert, der Saisonauftakt mit einem Sieg und einer knappen Niederlage gegen Liga-Topfavorit Wolfschlugen entspricht den Erwartungen und die einwöchige Spielpause wurde effektiv genutzt. Die Mannschaft von Trainer Gerd Römer geht gut vorbereitet ins schwere Heimspiel, das im Zuge eines Doppelspieltags bestritten wird. Im Anschluss trifft das Männer-Team des TSV auf Schwäbisch Gmünd. ksis