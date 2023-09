Duell der Schwergewichte in der Fußball-Kreisliga A 3: Am dritten Spieltag gastierte der bis dato Tabellen-Zweite, der SC Geislingen II beim unteren Tabellen-Nachbarn FV Faurndau, beide waren mit zwei Siegen in die Runde gestartet: Nach einem gelungenen Saisonauftakt mit einem 3:1 bei Liga-Neulin...