Drackenstein Spektakel über Hindernisse

Drackenstein / Von Gottlob Braun

Die Zuschauer haben ihre helle Freude am sechsten Lauf zur Deutschen Meisterschaft im Automobilslalom in Drackenstein.

Auf die 66 Starter warteten anspruchsvolle und knackige Sektionen im Steinbruch Drackenstein. Für den Junior-Cup und Fun-Cup für Jedermann waren acht, für die anderen Klassen, in denen es um die Meisterschaftspunkte geht, zehn Sektionen zu bewältigen. Die Fahrer der Klassen Pro-Modified und Proto kämpften sich mit ihren Fahrzeugen Marke Eigenbau ohne Rücksicht auf Verluste über meterhohe Steine in der Spezialsektion 11.

Diese Sektion war der Zuschauermagnet schlechthin. Die etwa 150 Besucher dort waren hell begeistert von dem Spektakel, das die Fahrer boten.Von den 15 Startern, die diese Sektion in Angriff nahmen, kamen immerhin drei ohne Strafpunkte durch.

Quantitativ stark besetzt war der Fun-Cup mit 17 Startern. Bei vier Punktgleichen auf den ersten vier Plätzen entschied der Handicap Faktor Radstand über die Platzierung. Die für den AC-Helfenstein startente Jessica Bausch aus Geislingen bei Balingen, Zweite in der Gesamtwertung, patzte ausgerechnet beim Heimlauf. Sie fuhr zu weit rückwärts in ein bereits durchfahrenes Tor, dies bedeutete Abbruch und brachte ihr insgesamt 200 Strafpunkte ein. Damit wurde sie nur Fünfzehnte. Vor dem letzten Lauf in Gschwend hat sie nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Helmut Schwegler, der in Drackenstein gewann.

Der Knackpunkt für die Klassen Orginal und Standard in der Sektion 4 waren die Tore 4 und 5, eine Steilauffahrt auf losem Auffüllmaterial. Für die meisten Fahrer wurde die Zeit knapp, sie hatten nur sechs Minuten für die Sektion. Bei etlichen Versuchen reichte die Zeit für vier Teilnehmer nicht aus und sie kassierten für das Nichtbeenden der Sektion 50 Strafpunkte sowie für zwei nicht durchfahrene Tore weitere 100 Strafpunkte.

Jede Menge Arbeit hatten die Streckenposten auf der Sektion 9 für die Pro-Modified- und Proto-Fahrer. Mit jedem Fahrzeug wurden die Spuren am Grashügel immer tiefer. Für das Berühren gibt es fünf Strafpunkte, das Umfahren wird mit 25 Punkten bestraft. Die drei Bergungsfahrzeuge, alle mit Seilwinde ausgerüstet, wurden des Öfteren zu einem Einsatz gerufen. Sie mussten die Fahrzeuge rausziehen, die sich festgefahren hatten oder umkippten. Am häufigsten wurden sie an die Sektion 6 gerufen, bei extremer Schrägfahrt war mehr das Feingefühl gefragt als der Gasfuß. Wer in dieser Passage zu weit abrutschte, kam den Hang nicht mehr hoch. Meistens zerrissen sie auch noch das Trassierband, was einen Abbruch bedeutet, und mussten geborgen werden.

Die drei Schweizer Gastfahrer waren von den Sektionen restlos begeistert und stellten mit Bruno Huber den Klassensieger in der Klasse Promodified.

Ergebnisse

Fun-Cup: 1. Helmut Schwegler (Korb), 2. Kim Schwegler, 3. Holger Dölfler.

Original: 1. Jürgen Wagner (Heidelsheim), 2. Horst Zoder (Langenaltheim), 3. Hans Werner Florig (Aulendorf).

Offene Klasse: 1. Klaus Rößle (Bramsche), 2. Florian Feiler (Gschwend), 3. Ulrich Steichele (Korb)

Standard: 1. Andreas Kubitzer, 2. Lukas Kubitzer (beide Eisenberg), 3. Michael Abele (Gschwend).

Modified: 1. David Nieweg (Bramsche), 2. Edgar Bilger (Langenaltheim), 3. Kai Wüstefeld (Bramsche).

Pro-Modified: 1. Bruno Huber (Schweiz), 2. Roman Guckisch (Bramsche), 3. Yann Courtni (Schweiz).

Proto: 1. Max Kocher (Korb), 2. Philipp Catthau (Mannheim), 3. Sönke Jansen (Flensburg).