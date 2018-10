Handball Spaßrunde für die F-Jugend

Kreis Göppingen / swp

Der Handballverband Württemberg (HVW) hat seit August eine „Koordinierungsstelle Bezirke“ eingerichtet, die bei der jüngsten Sitzung des Handballbezirks Stauferland vorgestellt wurde, der zudem in diesen Tagen seine neue Internet-Homepage freischalten will.

Während sich der Bezirk mit einem Mitgliederrückgang um rund 300 Personen auseinandersetzen musste, konnte er sich zugleich über eine solide finanzielle Situation mit Blick auf den Haushaltsplan 2019 freuen. Neu etabliert wurde eine „Spiel- und Spaßrunde“ mit 17 Teams in der F-Jugend, was einmalig ist im HVW-Bereich. Kritisch gesehen werden auf Bezirksebene aktuell die Schiedsrichtersituation und die angedachte Spielklassenreform. Morgen (19.30 Uhr) steht beim TV Holzheim die Abteilungsleiterversammlung des Bezirks an, Verbandsvertreter Michael Roll (HVW-Spieltechnik) wird anwesend sein.