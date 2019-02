Jugendhandball Spätes Tor als Maßarbeit im Meisterrennen

Geislingen / gr

Die personell geschwächte A-Jugend verlor gegen Tabellenführer HSG Oberkochen/Königsbronn viel zu hoch 24:36 (13:14). Trotz vieler Ausfälle hielt die mit B-Jugnendlichen aufgefüllte Mannschaft 45 Minuten lang prächtig mit. Als dann Jakob Werner mit der dritten Zeitstrafe vom Platz musste, war der Widerstand gebrochen. Nach dem 3:4 stellte der TVA um auf eine 6:0-Abwehr mit dem starken Innenblock Felix Klauer und Leon Braun. Das verschaffte Altenstadt einen knappen Vorsprung, dank einiger Gegenstoßtore lag die HSG aber zur Pause 14:13 vorn. Nach Wiederbeginn blieb die HSG zunächst nur knapp vorn, der starke TVA-Angriff glich mit sehenswerten Treffern bis zum 19:19 immer wieder aus. Als Altenstadt klare Chancen von Außen vergab, zog der Spitzenreiter auf 23:19 weg. Werners dritte Zeitstrafe beim 21:25 brach die Moral seiner Mannschaft.

Die B-Jugend gewinnt beim Tabellenzweiten SG Herbrechtingen-Bolheim 28:23 (12:11). Da der TVA das Heimspiel gegen diesen Gegner 18:23 verlor, könnte das Tor von Josip Begonja in der letzten Sekunde noch Gold wert sein, sollte der direkte Vergleich im Kampf um die Meisterschaft entscheiden. Keeper Georg Alrachid entschärfte die ersten drei Würfe, Marc Allmendinger, Marvin Vogt und Robin Schieß warfen den TVA 4:1 in Führung. Die flexible Altenstädter 6:0-Deckung hatte den Rückraum der Gastgeber gut im Griff, der TVA vergab aber nach dem 11:7 (21.) gute Chancen und lag zur Pause nur noch 12:11 vorn. Nach Wiederbeginn lag die SG sogar mehrmals vorn, zuletzt beim 15:14. Dann arbeitete Altenstadt in der Deckung wieder konsequenter und belohnte sich mit einem 4:0-Lauf zur 18:15-Führung. Danach dominierten die Gäste und ließen nichts mehr anbrennen.

Die D-Jugend verpasste beim 26:29 (10:12) gegen die SG LTB einen durchaus möglichen Punktgewinn, dokumentierte aber ihre Fortschritte durch das intensive Training in den vergangenen Monaten.

Nach dem 18:33-Debakel im Hinspiel schrammten die Altenstädter knapp an einem Punktgewinn vorbei. Angeführt vom starken Colin Hommel bot der TVA eine engagierte Leistung, Benjamin Fetscher traut sich immer mehr zu und wird zum Faktor im Angriff. Jannik Lenz glich die Führung der Gäste postwendend aus. Der TVA steckte einen 4:7-Rückstand weg und war beim 9:9 durch Jack Müllner wieder gleichauf, da Torwart Bent Ludwig einige Würfe parierte. Den 10:12-Pausenrückstand konterte der TVA mit einem 4:0-Lauf zur 14:12-Führung. Bis zum 21:21 war es ein Match auf Augenhöhe und 90 Sekunden vor Schluss war der TVA beim 24:26 noch im Rennen. Die Spieler wollten zu viel und wurden ausgekontert.