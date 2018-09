Rechberghausen Souveräne Sparkassen-Cup-Siege

Rechberghausen / Rolf Bayha

Fast 200 Nachwuchsathleten kämpften am Finaltag der Knirpse- und Bambiniliga in Rechberghausen um die Sparkassen-Pokale. Souveräne Siege feierten die TG Geislingen und der TV Ebersbach.

Bilderbuchwetter präsentierte sich den 200 Kids, ihren angereisten Eltern sowie den zahlreichen Betreuern und Liga-Organisatoren am Finaltag der vierteiligen Knirpse- und Bambiniliga im Sportpark Lindach in Rechberghausen, der zu den Wettbewerben in bewährter Form vom Leichtathletikteam Schurwald präpariert war. So konnten sich die Mannschaftsergebnisse zur Freude der ehrenamtlichen Vereinstrainer sehen lassen und es wurde bei der Preisverteilung durch Uwe Seyfang, Vorsitzender des WLV-Kreises Göppingen, und Kreis-Schülerwart Jochen Schreitmüller ausgelassen gefeiert. „Wir hatten eine rundherum gelungene Abschlussveranstaltung am vierten Tag der Liga, die von den Kindern und ihren Eltern sehr geschätzt wird“, hielt Uwe Seyfang den Daumen nach oben, „alle freuen sich nun auf die kommende Hallenserie“, fügte der Dürnauer hinzu.

Mit einem deutlichen Tagessieg mit 5560 Punkten unterstrich das Team der TG Geislingen bei den Knirpsen seine Führungsrolle und stieg mit 17762 Gesamtpunkten vor dem überraschend starken TV Schlat (16912) und dem TGV Holzhausen (16355) auf das Siegertreppchen.

Für eine weitere Überraschung sorgte im Dreikampf nach internationalen Regeln und in der abschließenden Biathlonstaffel die talentierte Frisch-Auf-Athletin Aylin Gümüs mit ihrem Tagessieg von 1055 Punkten vor Marlon Guldan vom TGV Holzhausen und Cheyenne Sözener vom TV Schlat.

Bei den Bambini, die verschieden lange Sprints, Wechselsprünge und den Drehwurf mit Fahrradreifen sowie die Biathlonstaffel zu absolvieren hatten, holte die Mannschaft des von Beginn an führenden TV Ebersbach beim Finale zum großen Schlag aus und landete mit 5370 Zählern, mit fast 1000 Punkten Vorsprung auf den TV Altenstadt (4390) und dem TGV Holzhausen (4225), einen grandiosen Tagessieg.

Mit überragenden 16443 Zählern in der Gesamtrechnung verwies es die Teams des TSV Bad Boll (14494) und des TV Altenstadt auf die Plätze. Dabei glänzten die Ebersbacher mit den fünf besten Punktesammlern: In Führung liegend Mick Kiforiuk (1075) vor Nils Ott (1030), David Brömmer (995), David Ulrich (975) und Nadine Hummel mit 925 Punkten.