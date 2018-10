Skispringen Sommersaison endet mit Ski-Party

Wiesensteig / fs

Am morgigen Samstag veranstaltet der SC Wiesensteig das traditionelle Herbst-Skispringen zum Sommer-Saisonabschluss bei den Skiliften im Wiesensteiger Schöntal.

Der Tag beginnt um 10 Uhr am Vormittag mit dem allgemeinen freien Sprungtraining für Jung und Alt, für Geübte und Ungeübte, Anfänger und alte Hasen. Um 13 Uhr eröffnen die Nachwuchs­skispringer den Wettkampf. Um 15 Uhr sind dann alle anderen Skispringer beim Veteranenspringen auf der Matte. Die Veteranenklasse steht mutigen Frauen und Männern ab 20 Jahren offen, die mit Alpin- oder Sprungski über die 20-Meter-Schanze gehen. Bei diesem Wettkampf zählt nur die jeweilige Weite und es werden keine Haltungsnoten vergeben. Ferner können auch Sympathiepunkte durch nostalgisches Outfit und antikes Material gesammelt werden. Die Sieger beider Wettkämpfe werden gegen 17 Uhr geehrt.

Um 20 Uhr am Abend heizt die Partyband Kult in der Skihütte zum Après-Ski richtig ein. Die Band spielt Partymusik bis zum Abwinken. Ab 19 Uhr ist zusätzlicher Barbetrieb in der Skihütte. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen zum Veteranenspringen sind möglich unter

nordisch@sc-wiesensteig.de oder am Veranstaltungstag vor Ort bis 13 Uhr. Die Springer können morgen von 10 Uhr bis 12 Uhr üben. Übernachtungen sind in der Skihütte, oder in selbst mitgebrachten Zelten oder Wohnmobilen möglich.