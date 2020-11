Als Deutschland am 23. März in den ersten Lockdown ging, da hatte der Geislinger Skatepark-Verein gerade mal anderthalb Wochen zuvor sein neues Jahresprogramm vorgestellt. Ob überhaupt etwas im Seuchenjahr 2020 stattfinden konnte, war zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Nun, in der Rückschau, sagt Vinc...