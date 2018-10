Sportakrobatik Sieger beim Turnier in Mainz

Mainz / Anita Zippereraz

Alljährlich findet in Mainz der Gutenbergpokalwettbewerb der Sportakrobaten statt. Neben vielen deutschen waren auch Sportler aus Bulgarien, Italien, Rumänien und Großbritannien am Start.

Das Senioren Herren-Paar Valentin Brendler (TV Uhingen) und Patrick Schönholz (SV Mergelstetten) überzeugte in allen drei Übungen sowohl die Zuschauer als auch das Kampfgericht und sicherte sich verdient den Sieg. Bei den Junioren zeigte das Mix-Paar Erik Fleischmann und Lilia Sadoun, die ebenfalls als Startgemeinschaft des TV Uhingen und TV Ebersbach agieren, drei neue Übungen. Die beiden gewannen sowohl in den Qualifikationen als auch im Finale die Silbermedaille.

Das Junioren Damen-Paar mit Emily Holl und Chiara Walther vom TV Uhingen konnte im Finale aufgrund einer Verletzung zur zweiten Übung nicht mehr an den Start gehen. Zuvor belegten sie die Plätze drei und vier. Gina de Vivo und Lea Petri vom TSGV Albershausen konnten sich nach Platz drei und vier in der Qualifikation im Finale noch auf Platz zwei vorarbeiten.

In der Schüler/Jugendklasse ging das Uhinger Paar Sophia Eger und Mia Colucci als Vierter ins Finale. Durch einen Sturz in einer sonst gelungenen Übung rutschten sie auf Rang sechs ab. Finia Gutbrod und Lea Lindauer vom TV Ebersbach hingegen konnten sich nach zwei sechsten Plätzen im Finale steigern und Rang fünf belegen. Platz sieben ging an die Uhinger Annkristin Kosper und Catrina Walther. Aufgrund eines Abganges in ihrer ersten Übung schafften es Sophie Schreiner und Jill Schmid TVE, die zum ersten Mal als Damen-Paar starteten, nicht ins Finale. Nach Platz 12 in Balance konnten sie sich in Dynamic noch über Platz fünf freuen.

Bei den Damen-Gruppen überzeugte das junge Trio Leonie Häusler, Laura Hafner und Leticia Walther vom TVU. Drei fehlerfreie und ausdrucksstarke Übungen sicherten ihnen Platz vier und fünf in der Qualifikation sowie Platz vier im Finale. Die zweite Damen-Gruppe vom TVU, Katharina Mühlig, Kira Straub und Maria Hoffmann, schaffte den Finaleinzug bei ihrem ersten Wettkampf außerhalb des Nachwuchsbereiches noch nicht. Dennoch zeigten sie eine ansprechende Leistung mit zwei neunten Plätzen.

Der TSGV Albershausen meldete im Nachwuchsbereich vier Einheiten. Ihre Platzierungen: Mix-Paare: 1. Mia Kanzleitner/Samuel Scheufele; Damen-Paare: 18. Edona Sejdiu/Joline Engelmann, 23. Mia Dolderer/Anni Böhm; Damen-Gruppen: 17. Hannah Weissinger/Anesa Sejdiu/Milla Weissinger. Anita Zipperer