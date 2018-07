Ringen Sieg für Luca Deininger

Ebersbach / ms

Beim Richard-Teufel-Turnier in Schorndorf traten sieben Ringer des SV Ebersbach an. Islam Tashuev (D-Jugend, bis 34 kg) landete in allen Kämpfen Schultersiege und belegte souverän den ersten Platz. In der der C-Jugend startete Lenny Hetzinger bis 38 kg. Er belegte einen guten dritten Platz. Er zeigte schöne Aktionen und Griffe und wenn er seine Nervosität ablegt, wird er noch besser. Anvar Tashuev ging bis 46 kg in der C-Jugend auf die Matte. Er belegte den vierten Platz.

David Schneider (B-Jugend, bis 52 kg) zeigte starke Kämpfe und erreichte den dritten Platz. Luca Deininger stand bis 57 kg auf der Matte. Er blieb ohne Punktverlust und sicherte sich souverän den ersten Platz. Ismail Tashuev ging bis 62 kg an den Start. Am Ende sicherte er sich den zweiten Platz.

Ashab Taschuev startete in A-Jugend bis 80 kg und wurde Dritter. Mit etwas mehr Konzentration wäre eine noch bessere Platzierung möglich gewesen. ms