Handball-Landesliga Sichere Punkte flutschen durch die Finger

Kuchen / Steven Franzisi

KuGi kam mit viel Tempo und einer stabilen Abwehr aus der Kabine und legte schnell ein 3:1 vor. Keeper Daniel Kautzmann hielt fast alles, was auf sein Tor zugeflogen kam. Selbst zwei Gesichtstreffer warfen ihn nicht aus der Bahn. Seine Vorderleute bedankten sich und legten mit Tempo nach. Lächler, Mayer, Dubrowisch und Priester trafen nach schnellen Tempoangriffen zum 7:1 nch zehn Minuten. Die SG schien in allen Belangen überlegen.

Dann fand auch die TSG Söflingen II langsam ins Spiel und legte durch zwei Tore aus dem Rückraum nach. Linksaußen Klöffel, mit dem die SG durchweg Probleme hatte, verkürzte auf 7:4, Söflingen war im Spiel und kam sogar auf 10:9 heran (21.). Die Gastgeber machten in dieser Phase zu wenig aus den Möglichkeiten, taten sich mit der offensiven 5:1-Abwehr der TSG schwer. Trotzdem zogen sie durch Tore von Däumling und Mann auf 14:11 davon. Zwei verwandelte Siebenmeter von Klöffel später war der Anschluss wieder hergestellt, die SG tat sich im Positionsangriff weiter schwer und kassierte zwei weitere Gegentreffer zum 14:15-Halbzeitstand.

Aus eigenem Ballbesitz nach der Pause schlug Kuchen-Gingen keinen Profit und musste im direkten Gegenzug einen weiteren Gegentreffer zum 14:16 hinnehmen. Erneut kam die SG mit wenig Esprit aus der Kabine, was auch Trainer Ralf Riethmüller missfiel. Er zückte die grüne Karte und holte seine Mannschaft an die Seitenlinie. In der Folge traf Moritz Mayer nach starken Einzelaktionen zum 15:16 und zum 16:16. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die stark von Einzelaktionen und bisweilen auch von Chaos geprägt war.

Beide Mannschaften leisteten sich Fehler im Aufbauspiel, spielten Pässe ins Aus oder in die Hände des Gegners. Felix Däumling gelang es beim 22:21 (50.) erstmals wieder, die Führung für die SG zu erobern. Unseld glich für die TSG aus, im Anschluss handelten sich beide Mannschaften eine Zeitstrafe ein, was Platz auf dem Spielfeld brachte. Moritz Lächler verwandelte einen Siebenmeter zur Führung, und als Jochen Mann von Außen zum 24:22 traf (55.), bog die SG mit Vorsprung auf die Zielgerade ein.

Trotzdem brachten die Gastgeber ihre Führung nicht über die Zeit. Unseld verkürzte zum 24:23, Trünkle parierte im Anschluss an einen erfolglosen SG-Angriff einen Siebenmeter gegen Rauscher. Immer lag KuGi noch ein Tor vorn (57.), Mayer wurde hart attackiert und sein Gegenspieler mit einer Zeitstrafe vom Feld geschickt. Trotz Überzahl spielte Kuchen-Gingen keine hundertprozentige Torchance heraus und musste sogar den Ausgleich hinnehmen (57.). Im letzten Angriff erzielte Schramm das Siegtor für die TSG.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle; Lächler (5/3), Dollinger, Mann (3), Janz (1), Zasada, Franzisi, Mayer (9), Becker, Dubrowitsch (1), Däumling (3), Priester (2).