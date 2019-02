Handball SG Lauterstein überrennt chancenlose Heininger

Lauterstein / Von Andreas Böhringer

Die altbekannten „Oh wie ist das schön“-Gesänge hallten fünf Minuten vor Spielende durch die Kreuzberghalle und die heimischen Fans spendeten stehende Ovationen für die überragende Vorstellung ihrer SG Lauterstein gegen den TSV Heiningen. Vor dem Anpfiff hätte es wohl niemand für möglich gehalten, dass der Vergleich zwischen dem Sechsten und Zweiten der Handball-Württembergliga einen derart einseitigen Verlauf nehmen könnte.

Extra-Portion Motivation

Beiden Seiten war die Extra-Portion Motivation in diesem Lokalkampf anzumerken, die zu einer hektischen Anfangsphase führte, bei der die Genauigkeit noch fehlte. Der erste Treffer ging auf das Konto des Lautersteiners Steffen Nägele, Felix Kohnle sorgte von der Strafwurf-Linie für das 1:1, das nach fünf Minuten Bestand hatte.

Es sollte der einzige ausgeglichene Spielstand der gesamten Begegnung bleiben, denn in den restlichen 55 Minuten spielten sich die Gastgeber in einen wahren Rausch und waren nicht mehr aufzuhalten. „Das ist unglaublich, heute ist bei uns wirklich alles zusammengelaufen“, sagte Timo Funk nach dem Schlusspfiff über einen selbst für ihn völlig unerwarteten Spielverlauf. „Da ist man schon stolz auf die Mannschaft“, ergänzte der überglücklicher SGL-Trainer und verteilte ein dickes Lob an seine Schützlinge: „Das Team wollte mit aller Gewalt gewinnen. Das war bereits vor der Partie zu spüren.“

Gegen die offensive Deckung der Heininger hatten die Gastgeber mit viel Bewegung und gutem Passspiel die richtigen Antworten parat und kamen so zu hochprozentigen Würfen. Der alles überragende Jochen Nägele, der mit einigen Ballgewinnen zahlreiche einfache Gegenstoß-Tore initiierte, stellte auf 5:3 (10.) und schraubte das Resultat binnen zwei Minuten von 8:5 auf 11:5 (17.), was Gäste-Coach Marcus Graf zur ersten Auszeit zwang. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber aber bereits ins Rollen gekommen und von Heiningen nicht mehr aufzuhalten.

Offensiv taten sich die Staren schwer, vieles blieb an diesem Abend gegen eine gut organisierte SGL-Defensive nur Stückwerk. „Wir haben eine großartige Abwehr gespielt, sicherlich 15 bis 20 Tore über Gegenstöße gemacht und so Heiningen nie wirklich ins Spiel kommen lassen“, analysierte Funk, dessen Schützlinge in der 27. Minute beim Stand von 21:11 erstmals mit zehn Treffern vorne lagen und damit bereits im ersten Durchgang für eine Vorentscheidung sorgten.

Den Gästen war auch nach dem Seitenwechsel der Wille nicht abzusprechen, doch näher als auf sieben Tore kam der TSV nicht mehr heran, Chris Zöller sorgte per Siebenmeter für den 22:15-Zwischenstand (33.). Die Überlegenheit der Lautersteiner, für die der zweite Durchgang zu einem einzigen Schaulaufen wurde, mussten die Staren anerkennen, und irgendwann ließ verständlicherweise die Gegenwehr nach, so dass die Funk-Truppe zu vielen einfachen Toren kam und das Ergebnis kontinuierlich nach oben schrauben konnte.

Glanzstück war dabei der 40. Treffer, als Tobias Schmid und Jochen Nägele den gelb-blauen Anhängern ein Schmankerl servierten und einen doppelten Kempa-Trick zeigten. Am Ende leuchtete ein 41:25 auf der Anzeigetafel und nicht nur aufgrund der Faschingszeit konnte danach die große Party für die Derby-Sieger beginnen.

SG Lauterstein: M. Nagel, Bertele; F. Lackinger, Schmid (1), T. Lackinger (8), Clement (2), K. Nagel (3), Lenz (2), Villforth (1), S. Nägele (3), Kölle (3), Bäuerle (4), J. Nägele (13/4), Mühleisen (1).

TSV Heiningen: Braun, Meissner; Gross, C. Zöller (6/2), R. Zöller, Hartl (2), de Boer (4), Frey, Unseld, Dannenmann (2), Rummel (1), Spörle (2), Djokic (5/2), Kohnle (3/1).

Schiedsrichter: Volz/Dannecker (Ostdorf).

Zeitstrafen: 8:12 Minuten.

Zuschauer: 450.