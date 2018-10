Handball Schwere Aufgabe für die Staren

Heiningen / pw

Nach dem intensiven Derby gegen die SG Lauterstein musste die Heininger Mannschaft um das Trainerduo Marcus Graf und Mike Wolz die 26:29 Niederlage möglichst schnell abhaken, um sich optimal auf das Spiel gegen die „Hexenbanner“, mit 12:0 Punkten an der Spitze, vorbereiten zu können. Hierbei gilt es aus den Fehlern in der Schlussphase der Partie gegen Lauterstein die Lehren zu ziehen. „Wir müssen in einer hektischen und engen Partie cleverer agieren und dürfen uns nicht durch unnötige Fehler und überhastete Würfe um den Lohn unserer Arbeit bringen“ so Trainer Marcus Graf. Gelingt es der Mannschaft, sich an die vorgegebene Taktik zu halten sowie sich über einen unbändigen Willen gegen die Gastgeber zu stemmen, dürfte eine bis zum Schluss heiß umkämpfte Partie auf die Zuschauer warten.

Dass es nicht einfach werden wird, sind sich die Verantwortlichen beim TSV Heiningen einig. Schließlich verstärkte sich Wolfschlugen mit mehreren erfahrenen Spielern. Vor allem gilt es die Kreise von Mittelmann Patrick Bauer einzuschränken, der in den sechs Spielen 41 Treffer erzielte, also fast sieben pro Spiel. Ebenfalls ist der ehemaliger Heininger Marcel Planitz nicht zu unterschätzen, der mit 34 Treffern ebenfalls zu den Haupttorschützen Wolfschlugens zählt. pw